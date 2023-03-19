بسبب صورة.. ثعبان كاد ينهي حياة رجل في أستراليا | تفاصيل

تعرض رجل من أستراليا، لهجوم عنيف من ثعبان ضخم أثناء التقاط صورة له.

كان الرجل في رحلة ترفيهية في شلالات نهر بهانا من أجل السباحة، لكن هجم الثعبان الذي يبلغ طوله (3 م)، نحو الرجل وتسبب في إصابته بجروح خطيرة في وجهه.

وأكد الرجل أنه "أخطأ كثيرًا عندما اقترب من الثعبان، ولكنه اقترب بدافع التصوير ، وتابع، لا يجب على الأشخاص غير المتخصصين عدم الاقتراب من الزواحف البرية.

كما إن الثعابين لا تهاجم ولا تعض دون سبب، على الرغم أن تسبب الثعبان في إصابة الرجل لدغة قوية، إلا أنه فهو ليس سامًا، على عكس العديد من الثعابين التي تعيش في أستراليا.