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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. تعرف على سر خلاف ليلى غفران مع محمد رمضان

ليلى غفران - محمد
ليلى غفران - محمد رمضان

تحتفل اليوم الأحد 19 مارس، الفنانة ليلى غفران، بعيد ميلادها الـ 62، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1961. 

ليلى غفران وخلافها مع محمد رمضان 

في عام 2014، نشبت مشادة على الهواء بين الفنانة ليلى غفران والفنان محمد رمضان بطل مسلسل ابن حلال، حيث قالت الأولى: «حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من أساء لى أو طعننى أو استغل اسمى ووجعى من أجل صناعة بطل تليفزيونى أو سينمائى».

وأضافت ليلى غفران، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساء -خلال ذلك الوقت- أنها سترفع قضية وستمضى خلف القضية للنهاية.

وأشارت ليلى غفران، إلى أن بطل المسلسل خرج وقال إنه سوف يقتل بنت نجمة معروفة خلال العمل الدرامى له، معلقة: «الأخ الموجود مع حضرتك يا أستاذ وائل قال ذلك فى شبه إعلان قبل عرض المسلسل»، ليرد الفنان محمد رمضان، الذى كان فى حوار مع البرنامج وقاطع كلامها قائلا: «الأخ ده اسمه محمد رمضان يا مدام ليلى» فقاطعته الفنانة قائلة: «أنا بتجهلك أنت تماما» فرد رمضان قائلاً: «وأنا بتجاهلك أيضا يا فندم». 

 

أزواج ليلى غفران 

كان أول زوج في حياة ليلى غفران هو المنتج إبراهيم العقاد، الذي أنتج لها العديد من الأعمال، وهو والد ابنتها الراحلة هبة التي قتلت في ظروف غامضة، إلا أن هذا الزواج لم يدم وارتبطت بعده بالمخرج المصري أنس دعية، الذي كان في عمر ابنتها إذ كان يصغرها بحوالي ثلاثة عقود، لكن الطلاق تم أيضًا بعد عامين من الزواج.

الزواج الثالث للفنانة ليلى غفران كان من المطرب العراقي فؤاد مسعود، الذي يكبرها سنا، وهو الذي غنى لها أغنيته الشهيرة "ليلى يا ليلى"، هذا الزواج لم يدم طويلًا أيضًا لينفصلا ولها منه ابنتان هما نغم وهبة.

بينما كان الزواج الرابع لـ ليلى غفران  من رجل الأعمال المصري إسماعيل خورشيد، وسبق أن تعرفت عليه قبل عقد قرانها من المطرب العراقي، وبعده اقترنت برجل الأعمال أدهم محمد، ولم يدم اللقاء طويلا فكان الانفصال.

وبعد مرور أشهر قليلة، أعلنت ليلى غفران عن وجود قصة حب عنيفة بينها وبين خطيبها الجديد إسماعيل خورشيد في وقت كانت الصحافة تتحدث عن زواج آخر يجمعها بمدير أعمالها محمد سمير، الذي كان يرافقها في الأماكن العامة عن قرب، لدرجة أن البعض ظن أنه البديل، ولكن ليلى نفت ذلك وقتها وأعلنت أنها مخطوبة رسميا إلى إسماعيل خورشيد، وقتها أيضا لم تكن ليلى قد انتهت من معاملات الطلاق.

لكن المفاجأة كانت في انفصال ليلى غفران عن إسماعيل خورشيد بشكل غير معلن، وارتباطها الرسمي برجل الأعمال مراد أبو العينين، وهو الزواج الأخير الذي إنتهى أيضًا بالإنفصال حيث ترددت معلومات عن أن السبب يعود لرغبتها في العودة إلى الفن ورفض زوجها لهذا الأمر.

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