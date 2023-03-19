الداعية مصطفى حسني: 96% من أسرار الكون ما زالت غامضة ونحتاج لمعرفتها

انطلقت، منذ قليل، فعاليات ندوة الداعية مصطفى حسني بجامعة عين شمس.

وتأتي الندوة ذلك في إطار سعي الجامعة إلى زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدى الطلاب، وحرصاً من جامعة عين شمس على رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الكفاءات الشابة.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومن إعداد الدكتور حاتم ربيع، رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، وتنسيق أحمد خالد، منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

وقال الداعية مصطفى حسني، خلال الندوة، إن القلق شعور طبيعى لكى يحفز الإنسان على إنجاز عمله أو دراسته، ولكن لا بد ألا يزيد عن حده الطبيعى حتى لا يتحول إلى قلق مرضى يتطلب اللجوء إلى العلاج النفسي.

وأوضح أن علاج القلق هو الإيمان بالقدر خيره وشره، مستشهدا بمقولة الشيخ الشعراوى "الجسد يعمل والقلب يتوكل".

من جانب آخر، أكد الداعية مصطفى حسني أن المكتشف من أسرار الكون 4%، لذلك يجب على الجميع السعي لمعرفة اسرار الكون التي لم يتم اكتشافها بعد.