لن تصدق.. حقيقة تسبب اللحوم الحمراء في سرطان القولون

تناول اللحوم الحمراء - مثل لحم البقر والضأن - مصدرًا جيدًا للبروتينات والفيتامينات والمعادن ، ويمكن أن تشكل جزءًا من نظام غذائي متوازن.

لكن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء (القولون والمستقيم).

لهذا السبب يوصى الأشخاص الذين يأكلون أكثر من 90 جرامًا (وزن مطبوخ) من اللحوم الحمراء والمعالجة يوميًا بتخفيض الوزن إلى 70 جرامًا أو أقل، قد يساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء .

يمكن لخيارات نمط الحياة الصحية الأخرى ، مثل الحفاظ على وزن صحي والحفاظ على النشاط وعدم التدخين ، أن تقلل أيضًا من المخاطر.

إذا كنت تأكل أكثر من 90 جرامًا من اللحوم الحمراء أو المصنعة يوميًا ، فمن المستحسن أن تقلل من تناولك إلى 70 جرامًا أو أقل يوميًا.

يمكنك القيام بذلك عن طريق تناول أجزاء أصغر من اللحوم الحمراء والمعالجة ، وتقليل تناول هذه اللحوم أو استبدالها بالبدائل.

المصدر nhs