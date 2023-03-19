عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. حقيقة تسبب اللحوم الحمراء في سرطان القولون

اللحوم
اللحوم

تناول اللحوم الحمراء - مثل لحم البقر والضأن - مصدرًا جيدًا للبروتينات والفيتامينات والمعادن ، ويمكن أن تشكل جزءًا من نظام غذائي متوازن.

لكن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء (القولون والمستقيم).

txt

لن تتوقعها.. تحذير من تخزين الفراخ واللحوم أطول من هذه الفترة

txt

بسبب صورة.. ثعبان كاد ينهي حياة رجل في أستراليا | تفاصيل

لهذا السبب يوصى الأشخاص الذين يأكلون أكثر من 90 جرامًا (وزن مطبوخ) من اللحوم الحمراء والمعالجة يوميًا بتخفيض الوزن إلى 70 جرامًا أو أقل، قد يساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة  بسرطان الأمعاء .

يمكن لخيارات نمط الحياة الصحية الأخرى ، مثل الحفاظ على وزن صحي والحفاظ على النشاط  وعدم التدخين ، أن تقلل أيضًا من المخاطر.

إذا كنت تأكل أكثر من 90 جرامًا من اللحوم الحمراء أو المصنعة يوميًا ، فمن المستحسن أن تقلل من تناولك إلى 70 جرامًا أو أقل يوميًا.

يمكنك القيام بذلك عن طريق تناول أجزاء أصغر من اللحوم الحمراء والمعالجة ، وتقليل تناول هذه اللحوم أو استبدالها بالبدائل.

المصدر nhs 

اللحوم اللحوم الحمراء سرطان الامعاء التدخين اضرار اللحوم الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

ضحية مدير أشهر فرع للمأكولات: نشر صور جسدي بحساب سهير المليجي

الزوجة وقفت ناضورجية لـ عشيقها.. حكاية ربة المنزل والحلاق في الجيزة

35 جنيها دفعة واحدة| هبوط قوي في سعر الذهب بعد سلسلة ارتفاعات.. وهذه قيمته بالدول العربية

متداول.. سائق يقود سيارة مشتعلة على كوبري التجنيد

موضوعات متعلقة

لن تتوقعها.. تحذير من تخزين الفراخ واللحوم أطول من هذه الفترة

بسبب صورة.. ثعبان كاد ينهي حياة رجل في أستراليا | تفاصيل

لن تصدق .. رجل يتبرع لزوجته بكليته واكتشف سرًا غريبًا

قبل رمضان.. احذر هذه الأكلات تزيد من الحموضة والارتجاع

مكياج لافت.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة؟

مشروب رمضاني .. طريقة تحضير العرقسوس بالخطوات

بعد تعليقاتهما الأخيرة.. مين أحلى ياسمين عز ولا رضوى الشربيني | صور

ترشيحاتنا

مستوى قياسي جديد.. رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

البرلمان يوافق على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية في مجموعه

للتعاون في مواجهة الجماعات المسلحة.. توقيع محضر أمني مشترك بين العراق وإيران

الزمالك اليوم.. نجم الأبيض يقترب من الأهلي واستقالة جديدة وغموض بمصير فيريرا

لقطات صادمة لسيدتين تعتديان على شاب داخل كمبوند بالشيخ زايد..شاهد

التعليم تستعد لتنظيم دورة رمضانية بين المدارس لتشجيع الطلاب على الرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرده من العمل.. عامل هندي يشعل النيران في 12 سيارة

لمرضى السكر في الصيام.. روشتة لتجنب التعب خلال الشهر الكريم

لن تصدق.. حقيقة تسبب اللحوم الحمراء في سرطان القولون

بعد تصريحها المثير للجدل.. 10 صور وضعت رانيا يوسف في مأزق

فيديو

حافظ على مدخراتك.. بديل شهادة الـ18% في بنك مصر والأهلي

أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21

حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ