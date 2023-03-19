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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إصابة مستوطن وزوجته وأطفالهما في إطلاق نار بـ بلدة حوارة واستشهاد المنفذ

صدى البلد

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله ولاء السلامين إنه في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم، أطلق النار على مستوطن وامرأته وأطفالهما داخل سيارتهما في بلدة حوارة.

وذكرت السلامين إن المصادر الطبية الإسرائيلية قالت إن إصابة المستوطن خطيرة وزوجته أصيبت بجروح وهلع، بينما بعد دقائق من انسحاب المنفذ بسلام أعلنت السلطات الإسرائيلية استشهاد المنفذ، لكن لم تصل رسائل إلى السلطات الفلسطينية أي أخبار أو رسائل عن استشهاد أي فلسطيني.

وذكرت أنه في بعض الأحيان تنشر سلطات الاحتلال نبأ استشهاد المنفذ لإفساد صدى أي عملية ينفذها الفلسطينيون ضد المستوطنين، بينما انتشرت سلطات الاحتلال فور الحادث في بلدة حوارة، وأغلقت المحال، وسحبت كاميرات المحال لتفريغها.

وعن الأوضاع في حوارة، قالت إن هناك انتشارا كثيفا من جنود الاحتلال على مفرقي بلدة حوارة، مانعين الدخول والخروج إليها، وبدأوا في تفريغ كاميرات المحال لمعرفة كيف رتب المنفذ هذه العملية، إضافة لانتشار دعوات للمستوطنين على مواقع التواصل للنزول ومهاجمة مركبات الفلسطينيين.
 

الاحتلال فلسطين اطلاق نار السلطات الإسرائيلية المستوطنين

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إصابة مستوطن وزوجته وأطفالهما في إطلاق نار بـ بلدة حوارة واستشهاد المنفذ

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