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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توت عنخ أمون وحتشبسوت| زاهي حواس يفجر مفاجآت عن الآثار المصرية

عالم المصريات زاهي
عالم المصريات زاهي حواس

مفاجأة عن لعنة الفراعنة وسبب وفاة توت عنخ آمون 


إلهام شاهين كان نفسها تعمل شخصية حتشبسوت ورفضت لهذا السبب 


مفاجأة عن الآثار المصرية المدفونة في باطن الأرض 

 

رد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، على سؤال بشأن هل يوجد ما يعرف باللعنة الفراعنة، مشيرا إلى أن هناك خرافات كثيرة منتشرة عن الفراعنة.

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زاهي حواس يفجر مفاجأة عن الآثار المصرية المدفونة في باطن الأرض


وأضاف زاهي حواس، أن لا توجد لعنة فراعنة على الاطلاق، متابعا أن كل شيء في هذا الموضوع ما هو إلا صدفة.
وتابع الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، أن رأيت اقدم مومياء عمرها اكثر من ٤ آلاف عاما ومغطاة بالذهاب بالكامل، لافتا إلى أن مومياوات الدولة الفرعونية القديمة مختلفة عن مومياوات الدولة الحديثة بشكل كبير.
وفي السياق نفسه أشار الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، إلى أن الملك توت عنخ امون لم يمت مقتولا كما يشاع.


إلهام شاهين 


أكد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، أن الفنانة إلهام شاهين كانت تريد عمل شخصية حتشبسوت في عمل فني.

وأضاف زاهي حواس، أن  تم عمل أشعة لمومية حتشبسوت واكتشفنا أنها كانت بها وزن زائد، و حتشبسوت أصيبت بالسكر والسمنة وماتت بمرض السرطان.
وتابع الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، أن لما عرفت الهام شاهين هذا الأمر تخلت عن فكرة العمل الفني.

 

فجر الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، مفاجأة من العيار الثقيل عن الآثار الفرعونية القديمة، مشيرا إلى أن هناك أسرار كثيرة عم الفرعون المصري القديم.
وأضاف زاهي حواس، أن 70٪ من آثار مصر مدفونة في باطن الأرض حتى الآن.
 

وأشار عالم المصريات ، إلى أن ليس هناك قارة مفقودة تحت أبو الهول 
 

زاهي حواس توت عنخ آمون إلهام شاهين الملك توت عنخ امون الدولة الفرعونية الآثار المصري

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زاهي حواس يفجر مفاجأة عن الآثار المصرية المدفونة في باطن الأرض

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