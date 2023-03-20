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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أبو العينين يطالب ببرامج تحفيزية لدعم الصناعة.. تحذير من الأرصاد: أمطار تضرب هذه المناطق

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد ابرزها فى التقرير التالي:

محمد أبو العينين يطالب ببرامج تحفيزية جديدة لدعم الصناعة وجذب المستثمرين
استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، والتي حذّر فيها من تراجع أوضاع الصناعة، مؤكدًا أنها في خطر ولا تتلائم مع مصر وإمكاناتها.
 

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. توزيع 100 ألف كرتونة ضمن مبادرة كتف في كتف
أكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أنه سيتم توزيع أكثر من 100 ألف كرتونة سلع غذائية ضمن مبادرة كتف في كتف بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.
 

تعليق ناري من أحمد موسى على وضعه في قائمة الاغتيالات.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل وضعه علي قائمة الاغتيالات بتنظيم القاعدة في كفر الشيخ.
 

الخارجية تكشف تفاصيل الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي في شرم الشيخ.. فيديو
كشف السفير أحمد أبو زيد ، المتحدث باسم وزرة  الخارجية، تفاصيل الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي في شرم الشيخ على تهدئة الأوضاع على الأرض. 
 

أرقام فلكية.. أحمد موسي يعلق علي أزمة الغلاء التي طالت الزواج
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن موجة الغلاء التي نشهدها خلال هذه الأيام، قائلا:" ربنا يكون في عون كل الناس الجواز دلوقتي بقي برقم كبير، متابعا:" أرقام فلكية للجواز".
 

مصلحة الضرائب تكشف عن الحد الأقصى للمرتبات بالجهاز الإداري للدولة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يتخطى راتبه 3 آلاف جنيه شهريا سيتم تخفيض الضرائب المطبقة عليه طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

 

حالة تأهب في أمريكا بعد دعوة ترامب أنصاره للتظاهر ضد المدعي العام
قال ياسر أنور مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن الإدارة الأمريكية تأخذ حذرها الشديد بعد دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنصاره للتظاهر.
 

زاهي حواس يفجر مفاجأة عن الآثار المصرية المدفونة في باطن الأرض
فجر الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، مفاجأة من العيار الثقيل عن الآثار الفرعونية القديمة، مشيرا إلى أن هناك أسرار كثيرة عن الفرعون المصري القديم.
 

سحب عينة من الفقرات والمخ.. الفنان محمد ثروت يكشف تطورات حالة ابنه الصحية
كشف  الفنان محمد ثروت  تفاصيل وتطورات الحالة الصحية  لابنه المخرج أحمد ثروت بعد إصابته بـ "متلازمة ميلر فيشر"، وهو مرض مناعي قائلاً : "  إصابته وعلاجه تشهد حالة قدرية بدأنا في مصر رحلة  فحوصات  والمرحلة الأولى من العلاج  كانت في مصر وهي في غاية الأهمية وربنا أراد  أن تكون المرحلة الأولى من العلاج في مصر تحت إشراف الطبيب محمود حميدة ".
 

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات
عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس غدا الإثنين، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

 

شرم الشيخ الخارجية أحمد موسى الصناعة أبو العينين

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