قبل رمضان.. طريقة عمل الزبادي في البيت

الزبادي من الأطعمة التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها خلال شهر رمضان لتناولها في وجبة السحور ، وذلك لأنها من المرطبات التي تساعد على الهضم وتمنع الشعور بالعطش.

وقدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الزبادي في البيت بدلا من شرائه من الأسواق.



مقادير الزبادي



لبن بلدي

زبادي بلدي



طريقة تحضير الزبادي



في حلة على النار نضع اللبن البلدي حتى يغلي لدرجة حرارة ٤٥ ثم نضعه في الخلاط ونضيف عليه الزبادي البلدي ونخفق جيداً ثم نضعه في فرن دافئ مغلق ونغطيه بفوطة نظيفة ونتركه لمدة يوم كامل ثم يقدم بالهنا والشفا.