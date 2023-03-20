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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الإسباني لمواجهته وديًا

الأهلي
الأهلي

تلقى الأهلي عرضا لخوض مواجهة  جديدة ضد أحد أندية الدوري الإسباني (قادش)، بعد شهر تقريبا من مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب.

ويدرس الأهلي إمكانية الموافقة على خوض المباراة، نظرا أن الفريق الأحمر تنتظره مباريات كثيرة صعبة ومهمة في مختلف المسابقات.

كان النادي الأهلي، قد استقبل الأمريكي بن هاربرج أحد أبرز ملاك نادي قادش الإسباني، الذي حرص على زيارة الأهلي برفقة عائلته، وكان في استقباله المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي.

وتحدث بن هاربرج عن تطلعه لتعزيز مجالات التعاون بين الأهلي ونادي قادش الإسباني خلال الفترة القادمة، وتبادل الخبرات والزيارات خاصة على صعيد فرق الناشئين، وإتاحة الفرصة للاعبين المصريين للاحتراف بالأندية الإسبانية، و التعاون فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي بين الناديين.

وعرض بن هاربرج صاحب الحصة الأكبر من عدد الأسهم بالنادي الإسباني، إمكانية تنظيم مباراة ودية بين الأهلي وقادش في إسبانيا خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الترتيب لها وفقًا لارتباطات الجانبين، في ظل العمل على استثمار العلاقات القوية التي تجمع بينهما.

 

 

 

الأهلى الدوري الإسباني كأس العالم للاندية نادي قادش الإسباني قادش

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