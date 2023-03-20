ضبط أجهزة غش على شكل "فيزا كارت" تباع بمواقع التواصل لطلاب الثانوية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط المتهمين بالترويج لبيع أجهزة تُستخدم للغش فى إمتحانات المرحلة الثانوية عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ومجموعة بتطبيق "واتس آب" والترويج من خلالهما لبيع أجهزة هواتف محمولة على شكل "فيزا كارد" بقصد إستخدامها للغش فى إمتحانات الثانوية العامة.

وبالتعامل الفنى أمكن ضبط أماكن ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبرا وبحوزتهم 4 جهاز صغير على شكل "فيزا كارد" يعمل كهاتف محمول و4 سماعات صغيرة و3 هاتف محمول.

واعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار بين أوساط طلاب المرحلة الثانوية لإستخدامها كوسيلة للغش فى الإمتحانات ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم .

كما أضافوا بتحصلهم على المضبوطات من القائمين على الصفحة المشار إليها .

وبإستهدافهما أمكن ضبطهما شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظة القاهرة ، وعُثر بحوزتهما على 6 جهاز صغير على شكل "فيزا كارد" يعمل كهاتف محمول و6 سماعات صغيرة و4 هاتف محمول .

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة عبر صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى .