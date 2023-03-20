أسماء الأمهات المثاليات على مستوى مجالس المدن بمطروح.. تعرف عليها

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة أسماء الأمهات المثاليات على مستوي العاملين بالديوان العام ومجالس المدن التابعة لها لعام 2023 وذلك في المسابقة التى تقام سنويا تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتزامن مع احتفالية الدولة بتكريم المرأة فى شهر مارس من كل عام بهدف تعظيم دور الأم العاملة .



وتم اختيار السيدة امال عبد المنعم سعد الأم المثالية على مستوى ديوان عام المحافظة ،والسيدة فوزية أحمد سليم الام المثالية عن مجلس مدينة مرسي مطروح، والسيدة عزة حسن سليمان الام المثالية عن مجلس مدينة الحمام، والسيدة عواطف السيد حسين الام المثالية عن مجلس مدينة العلمين، والسيدة عزة عبد الرحمن الام المثالية عن مجلس مدينة الضبعة ،والسيدة هدى عبد اللطيف عطية الام المثالية عن مجلس مدينة السلوم .



وأشار اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة ورئيس لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالجهاز التنفيذى إلى أنه تم مراعاة كافة الضوابط والشروط مع الالتزام بالشفافية والحيادية فى عملية الاختيار طبقا لقصص كفاح كل متقدمة والأولويات والمصاعب التى تحملتها مع استمرار العطاء بالإضافة لعملها للحفاظ على تماسك أسرتها ورعاية وتربية أبنائها كنموذج أسرة يحتذى بها.



وأوضحت دعاء زيان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة أنه تم التقدم للمسابقه هذا العام عدد 13 ملف للأم المثالية من ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ، وتم بحث ومراجعة ملفات كافه المتقدمات من خلال اللجنة المشكلة مع إجراء البحوث الميدانية للحالات المرشحة لاختيار الأمهات المستحقات للقب هذا العام.

هذا من المقرر تكريمهن في احتفالية المحافظة بالأمهات المثاليات لهذا العام خلال الأسبوع الجاري.

الأمهات المثاليات من الجهاز التنفيذى بمطروح

الأمهات المثاليات من الجهاز التنفيذى بمطروح

الأمهات المثاليات من الجهاز التنفيذى بمطروح