بحوث الإلكترونيات حول مشروع جهاز الطاقة: مقدار التوفير بحسب نوع الصناعة

حاز معهد بحوث الإلكترونيات على المركز الأول في فئة "المبادرة الحكومية الابتكارية" بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة، حيث قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لمعهد بحوث الإلكترونيات .

قالت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن فوز المعهد بالمركز الأول في فئة "المبادرة الحكومية الابتكارية" هي عن مشروع "جهاز لتوفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي"،







وأشارت عبد القادر إلى أن فكرة الجهاز تعتمد في الأساس على الحد من فترات التشغيل غير الفعال للمعدات بخطوط الإنتاج، موضحة أنه يذلك يتم توفير الطاقة الكهربية عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



لفتت إلى أن الجهاز يقوم بمراقبة آنية ومن ثم التشغيل والفصل الآلي للمحركات، مشيرة إلى أنه تم حساب استهلاك فترات التشغيل الغير فعالة في صوامع تخزين الغلال والتي وصلت لقرابة 10% من استهلاك الطاقة خلالها ، مضيفة أن فكرة الجهاز المقترح تم طرحها على الشركة القابضة للصوامع والتخزين عن طريق الدكتور طه أحمد عناني ، وباقي فريق العمل المكون من الدكتور أمير يس حسن الباحث بقسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة بالمعهد، وقد تسلم الجائزة الدكتور أمير يس.



وتابعت: " دعمت الشركة الفكرة ورحبت بتنفيذ الجهاز بشكل مبدئي، وذلك في العديد من مواقع الشركة القابضة للصوامع والتخزين في مختلف أنحاء الجمهورية".

