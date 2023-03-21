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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"العلاقات الدولية بحلوان" ينظم ندوة آليات المشاركة فى المنح التنافسية والاتفاقيات الدولية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ندوة تعريفية بكلية التربية الفنية بعنوان" آليات المشاركة فى المنح التنافسية والاتفاقيات الدولية "، تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وريادة الأستاذ الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية.

قام بإدارة الندوة الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية والأستاذة الدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب والأستاذة إسراء ياسر مسؤول المنح الدولية والحراك الاكاديمى بالمكتب.

وتضمنت الندوة إلقاء الضوء على أنواع المنح الدولية التى توفرها الجامعة بالتعاون مع الجامعات والهيئات المانحة الدولية، وكيفية النجاح في التقدم للمنحة، كما تضمن اللقاء بعض الأسرار الذهبية الداعمة للفوز بالمنح، ودور المكتب فى توفير الدعم الفنى اللازم لتمكين أعضاء المجتمع الجامعى من الحصول على المنحة.

كما استعرض اللقاء ما حققته جامعة حلوان من إنجازات ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية فيما يخص الاتفاقيات الدولية الداعمة للحراك الأكاديمي والممولة من برنامج إيراسموس التابع للاتحاد الاوروبى، بالإضافة إلي دور عضو هيئة التدريس فى تعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية وما تتيحه الجامعة من قواعد بيانات تيسر على أعضاء المجتمع الجامعى التواصل مع الشركاء فى شتى أنحاء العالم.

واخيرا تم عرض كافة المنح وفرص السفر المتاحة لكليات الفنون الممولة بالكامل وكيفية التقدم لها.

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واختتم اللقاء بتوجيه الأستاذ الدكتور نبيل عبد السلام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الشكر إلى إدارة الجامعة ومكتب العلاقات الدولية لما يتم تقديمه من دعم لتعزيز الحراك والأنشطة الدولية بالكليات المختلفة، مؤكدا على حاجة الكلية إلى مزيد من اللقاءات لإتاحة كافة المعلومات الداعمة، كما وجه مكتب العلاقات الدولية الشكر إلى إدارة الكلية لحرصها على تواجد الكلية على الخريطة الدولية، كما تم توجيه الشكر الى الدكتورة نهى حامد  سفير المكتب بكلية التربية الفنية على مبادرتها وجهودها المتميزة فى التنسيق لعقد هذا اللقاء.

 

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان عميد كلية التربية الفنية نائب رئيس الجامعة

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