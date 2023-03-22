تصميم مختلف.. بلقيس فتحي بإطلالة غريبة ومختلفة للغاية

نشرت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي صورة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة غريبة ومختلفة للغاية .

تفاصيل إطلالة ب لقيس فتحي

وظهرت بلقيس، بفستان أحمر طويل يغطيها بالكامل ويعطي منطقة الأكتاف والذراعين ايضا وبتصميم واسع من الاسفل .



وتركت بلقيس فتحي خصلات شعرها المنسدلة على وجهها وظهرها بتسريحة إنسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من طول شعرها.

بلقيس فتحي



واعتمدت بلقيس فتحي على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر بألوان ترابية ناعمة لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف بلقيس فتحي بإرتداء الأكسسورات اللافتة، وقد أختارت الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة