ضمن الإستراتيجية الوطنية|تمهيد وإعداد الجامعات المصرية لتكون من الجيل الرابع.. والتعليم العالي: مصر ستصبح دولة جاذبة في أفريقيا للطلاب الوافدين

التعليم العالي :

نسعى إلى تمهيد وإعداد الجامعات المصرية لتكون جامعات من الجيل الرابع

تدويل التعليم المصري من خلال الشراكات والاتفاقيات مع دول العالم

نعمل على أن تصبح مصر دولة جاذبة في أفريقيا للطلاب الوافدين

قامت وزارة التعليم العالي والبحث ، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، برعاية رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير التعليم العالي وعدد من الوزراء ولفيف من القيادات الأكاديمية والبرلمانية والشخصيات العامة.

من جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بهذه الاستراتيجية نبدأ في تمهيد وإعداد الجامعات المصرية لتكون جامعات من الجيل الرابع وجامعات الجيل الرابع هي جامعات تعتمد بشكل كبير على الابتكار.

وأشار عادل عبد الغفار إلى أنه من بين محاور الاستراتيجية الصناعة وتحويل البحث العلمي إلى منتج صناعي، وأيضًا دور البحث العلمي في قطاع الزراعة على وجه التحديد وهذا هو المعيار الأول، بالإضافة إلى تدويل التعليم المصري في اتجاهين، الاتجاه الأول هو الشراكات والاتفاقيات مع دول العالم، مشيرا إلى أن الاتجاه الثاني هو كيف تصبح مصر دولة جاذبة في أفريقيا للطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، واليوم أصبح رسميًا لدينا 92 جامعة بإمكانيات جيدة جدًا، فمن الطبيعي أن يكون لدينا طموح في جذب الطلاب الوافدين.



بينما قال الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أنه في ضوء ما تشهده منظومة البحث العلمي من تطوير شمل عدة محاور أهمها دعم بيئة الابتكار ونقل التكنولوجيا وإنتاج المعرفة، فقد انشأت ھیئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقانون رقم 150 لسنة 2019؛ بهدف تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والاستفادة بنتائجهم ومخرجاتهم، وربطها مع الصناعة وتنمية المجتمع .



وأضاف “شتا” لـ “صدى البلد”، أن ذلك وفق رؤية عامة تحددها الھیئة في ضوء الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال مبادرات وطنية، وبمشاركة دولية لدعم القدرات الابتكارية والدورة الكاملة للبحث العلمي وتطبيق مُخرجات المشروعات البحثية في الصناعة.



وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رؤيتها المستقبلية وعن الإستراتيجية الوطنية التي سوف تتبعها للوصول إلي إهداف التنمية المستدامة للفترة القادمة، حيث قالت الوزارة: تقوم رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أساس النظر في الخطة الشاملة للدولة مصر 2030 والتي تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة وتعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصري وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة ومجالات النمو الاقتصادي المتنوعة بهدف تعظيم دور مؤسسات الوزارة المتنوعة في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية والدينية، والاتصالات التكنولوجيا ، وزراعة ، صناعة، وسياحة، تجارة، ابحاث علمية، عمران ، صحة.

بينما تأتي أهداف التنمية المستدامة لرؤية التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تحديد أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والأنشطة الاقتصادية لأقاليم مصر ، يمكن تطويرها لتصل من خلالها إلى الجيل الرابع من الجامعات وبالتالي تحقق رؤية مصر 2030.

وبدأ تطور العملية التعليمية من تعليم الجيل الأول إلى الجيل الثاني حيث تم إدخال البحث العلمي إلى جانب التعليم ثم إلى الجيل الثالث عندما بدأ التعليم والبحث العلمي في التعامل. مع السوق.

ثم أخيرًا حددت هذه الروية 7 مبادئ تساعد عملية التعليم على المضي قدما من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع حيث يلني التعليم والبحث العلمي والربط بالسوق عملية الابتكار وريادة الأعمال التحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات السوق العالمية محليا ودوليا.

وكانت قد أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم لبرنامج “ابتكار مصر”؛ للتدريب العملي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تسويق اختراعات المبتكرين المصريين، وتعزيز ريادة الأعمال لشباب المخترعين المصريين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة.

ويتضمن البرنامج تدريب لمدة ثمانية أسابيع في أمريكا، وكذا تدريب متقدم من 3 إلى 6 أشهر لأفضل 10 فرق، فضلاً عن اختيار 3 ممثلين من أفضل 3 فرق للسفر والتدريب في إحدى الحاضنات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل شروط البرنامج أن يكون المتقدم باحثًا مصريًا وحاصل على درجة الدكتوراه، وأن يكون منتسبًا لجهة بحثية مصرية، ومقيمًا في مصر، وتضمن الشروط أن يقدم المقترح البحثي في كلا الموقعين.



ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023، للاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجى زيارة الرابط التالي .

