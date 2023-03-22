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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن ورشة حول الأشعة السينية في الأردن.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن الإصدار الأول من محاضرات ودورة تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة (HESEB)، خلال يومي 8 و9 مايو 2023 بالأردن.

وأوضحت الأكاديمية أن الدورة تستهدف المستخدمين لخط الأشعة HESEB، لتوفير قاعدة معرفة نظرية وتجريبية في مجال علوم الأشعة السينية الناعمة.

وأشارت إلى أن المحاضرات ستكون متاحة عبر الإنترنت، بينما يقتصر التدريب العملي على المشاركين، وسيتحمل المركز  البدل اليومي ونفقات السفر ونفقات الإقامة بالكامل.

وذكرت أن آخر موعد  لتقديم الطلبات 26 مارس 2023، ولاستيفاء استمارة المشاركة يرجي زيارة الرابط الإلكتروني

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وكانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أعلنت أنه فى إطار بروتوكول التعاون العلمي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، تم قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027)، وذلك طبقاً للشروط والمتطلبات الآتية:

مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:

Earth Science including:

   Evolutions of structure, composition and functions of critical zones for typical Surface-Earth systems
   Interconnections between water, food, and ecosystem security
   Ecological approaches to achieve carbon neutrality
   Global changes and environmental disaster risks in “silk road” economic zones
   “Environment-society” big data platform and optimizing strategy in typical regions of China and the World

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط.

 

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