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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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طفرة كبيرة في الدعم المالي للبحث العلمي من هيئة التكنولوجيا والابتكار.. تفاصيل فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الفرنسي بتمويل يصل إلى 1700 يورو شهريًا 

هيئة تمويل العلوم
هيئة تمويل العلوم


التعليم العالي: 

طفرة كبيرة في  الدعم المالي للبحث العلمي من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا:
- الجامعات التكنولوجية تمثل جزءا مهما في التركيبة التعليمية بمصر
- فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الفرنسي بتمويل يصل إلى 1700 يورو شهريًا 
- تعاون مع فرنسا بالطاقة والزراعة والصحة والعلوم الأساسية والتطبيقية وتكنولوجيا النانو 
 

شهدت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار طفرة كبيرة في تطوير مراكز التميز بالجامعات المصرية ، الأمر  ظهر وبشدة في الآونة الأخيرة من خلال أيضا النداءات التي اطلقتها بشكل مستمر .
 

وقد أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الفرنسي، منحة ما بعد الدكتوراه ( الدورة العاشرة)، وذلك للتدريب العملي بمعامل فرنسا، والتعاون البحثي المشترك لمدة 6 أشهر، بدعم 1700 يورو شهريًا.

ويهدف البرنامج الى تعزيز التعاون بين الدولتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة، والزراعة، والصحة، وعلوم الأرض والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الأساسية والتطبيقية وتكنولوجيا النانو.

وتتضمن شروط النداء أن يكون الباحث مصري الجنسية، وحاصل على درجة الدكتوراه خلال العشر سنوات السابقة، وألا يزيد عمره عن 45 سنة وقت الموعد النهائي لتلقي المقترحات، وألا يكون الباحث قد سبق له الاستفادة من برنامج السفر لفرنسا مدعم من الحكومة المصرية، وكذلك أن يكون الباحث غير مشارك في مشروع آخر يتم تمويله من الحكومة الفرنسية.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للمنحة يوم 10 مايو 2023،  وللاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط
 

الربط بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والصناعة
 

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه قد تم البدء في تنفيذ مبادرة تطوير معامل ومراكز التميز بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، التي نظمتها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ بهدف الربط بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والصناعة.
 

وأضاف عبد الغفار لصدى البلد الهيئة سبق وأن قامت بتسليم عقود 13 مشروعًا بإجمالي تمويل يصل إلى 150 مليون جنيه، ضمن النداء الخاص بمبادرة تطوير المعامل ومراكز التميز الناجحة المُمولة من الهيئة، كما تم ايضا أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الأهلي سيرا وجامعة سينيكا الكندية؛ لإنشاء فرعين لجامعة سينيكا بمصر.
 

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تقدم النشر العلمي بشكل نتيجة دعم هيئة تمويل العلوم والابتكار 
 

قال الدكتور ولاء شتاء رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن الهيئة تقوم  باختيار العديد من المشروعات لتمويلها للمساهمة في حل التحديات التي تواجه البحث العلمي في مصر، وندعم المشروعات أيضا بمجموعة من الأجهزة مختلف المحافظات لذا فقد أصبحت مخرجات البحث العلمي في مصر في تقدم مستمر كما تقدم النشر العلمي بشكل كبير جدا نتيجة الدعم الذي تقدمه الهيئة للباحثين.

 

وأضاف شتاء لـ صدى البلد أن الجامعات التكنولوجية تمثل جزءا مهما جدا في التركيبة التعليمية فقد كانت هناك فجوة قامت بسدها، فعلى سبيل المثال فإن الأجهزة العلمية التي تحتاج إلى فنيين مدربين قادرين على التعامل معها  فقد تمكنت الجامعات التكنولوجية من سد هذا الاحتياج الأمر الذي يؤدي إلى تحسن المنتج المصري ومنافسته على مستوى مصر والعالم.

 

 الجامعات التكنولوجية تتواصل بشكل مباشر مع الصناعة
 

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية تتواصل بشكل مباشر مع الصناعة لأنها تسد فجوات كبيرة في مجالات مختلفة الجامعات تحتاج دعما كبيرا، وتشارك بالنداءات ويقدم النداء الأخير لنا مثل دعم السفر للخارج للتدريب.
 

قال الدكتور ولاء شتاء، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن معرض القاهرة الدولى للابتكار تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتعتمد على فعاليات مختلفة، ويشهد الباحثون المصريون دعما كبيرا، منوها بأنه فرصة للتواصل بين المبتكرين والصناعة وسنشهد هذا العام استضافة دولة البرتغال كضيف شرف في المعرض وهو ضيف دولي نرحب به بشكل كبير

 

خطط دعم هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لشباب الباحثين
 

وأضاف “شتاء”، لـ"صدى البلد"، يوجد جزء كبير من خططنا الفترة المقبلة لدعم شباب الباحثين بالإضافة إلى برامج موجهة للعلماء المصريين بالخارج لإعادة جذبهم للعمل لمصر مرة أخرى وبرامج موجهة لشباب الجامعات وأخرى للصناعة ودعم الصناعة بالبحث العلمي التطبيقي وتوطين التكنولوجيا .


 

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