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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: زيادة أعضاء لجنة الضبطية القضائية لملاحقة الكيانات الوهمية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه قد تم تشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشعطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، كما يتم رفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي إلى وزير التعليم العالي؛ وذلك بهدف إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبل.

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وأضاف عبد الغفار أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي.


وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أصدر قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة مركز التعليم الدولى "International  Education Center "، والكائن مقرها (عمارة بنك القاهرة – الحى السابع – المحور المركزى – الدور الثالث – مدينة 6 أكتوبر- الجيزة)، والتي تُروج لنفسها بمنح شهادات علمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) من الخارج، كما تقوم بتوفير قاعات محاضرات وتدريب، بهدف استخدامها كمقرات تدريب وتدريس للطلاب.

ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

التعليم العالي وزارة التعليم التواصل الاجتماعي وزارة التعليم العالى البحث العلمي

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