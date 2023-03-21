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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار: خطط جديدة لدعم شباب الباحثين

هيئة تمويل العلوم
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

شهدت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار طفرة كبيرة في تطوير مراكز التميز بالجامعات المصرية، الأمر  ظهر وبشدة في الآونة الأخيرة من خلال ايضا النداءات التي اطلقتها بشكل مستمر .

قال الدكتور ولاء شتاء، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن معرض القاهرة الدولى للابتكار تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتعتمد على فعاليات مختلفة، ويشهد الباحثون المصريون دعما كبيرا، منوها بأنه فرصة للتواصل بين المبتكرين والصناعة وسنشهد هذا العام استضافة دولة البرتغال كضيف شرف في المعرض وهو ضيف دولي نرحب به بشكل كبير

 

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وأضاف “شتاء”، لـ"صدى البلد"، يوجد جزء كبير من خططنا الفترة المقبلة لدعم شباب الباحثين بالإضافة إلى برامج موجهة للعلماء المصريين بالخارج لإعادة جذبهم للعمل لمصر مرة أخرى وبرامج موجهة لشباب الجامعات وأخرى للصناعة ودعم الصناعة بالبحث العلمي التطبيقي وتوطين التكنولوجيا .

 

وقد أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الفرنسي، منحة ما بعد الدكتوراه ( الدورة العاشرة)، وذلك للتدريب العملي بمعامل فرنسا، والتعاون البحثي المشترك لمدة 6 أشهر، بدعم 1700 يورو شهريًا.

ويهدف البرنامج الى تعزيز التعاون بين الدولتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة، والزراعة، والصحة، وعلوم الأرض والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الأساسية والتطبيقية وتكنولوجيا النانو.

وتتضمن شروط النداء أن يكون الباحث مصري الجنسية، وحاصل على درجة الدكتوراه خلال العشر سنوات السابقة، وألا يزيد عمره عن 45 سنة وقت الموعد النهائي لتلقي المقترحات، وألا يكون الباحث قد سبق له الاستفادة من برنامج السفر لفرنسا مدعم من الحكومة المصرية، وكذلك أن يكون الباحث غير مشارك في مشروع آخر يتم تمويله من الحكومة الفرنسية.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للمنحة يوم 10 مايو 2023.

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