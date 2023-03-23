الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

تنتظر جماهير الأهلي والهلال السوداني، على أحر من الجمر، اللقاء الحاسم بين الفريقين، في الأول من أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023.

وتتوقف على نتيجة المباراة صعود أحد الفريقين كثاني المجموعة حلفًا لفريق صن داونز، إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ماذا يحتاج الأهلي للصعود ؟

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وتأهل بشكل رسمي، فيما يأتي الهلال ثانيا بـ10 نقاط، والأهلي ثالثا بـ7 نقاط، والقطن الكاميروني متذيلا بدون نقاط.

ويحتاج الأهلي الفوز دون بديل عن ذلك من أجل الصعود إلى الدور القادم، غير أن الفوز مشروط بنتيجة معينة.

يجب أن يفوز الأهلي بفارق هدفين على الهلال السوداني، أو فارق هدف واحد بشرط عد تسجيل الهلال أي أهداف في مرمى الأهلي، بمعنى الفوز 1 / 0 أو أي فوز آخر بفارق هدفين.

50 ألف مشجع يؤازرون الأهلي

وحصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع في لقاء الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والقيادات الأمنية على مساندتهم لفريق الأهلي في مهمته الوطنية، وموافقتهم على رغبة النادي في حضور أكبر عدد مسموح به من الجماهير «٥٠ ألف مشجع»، لمؤازرة فريق الأهلي في مباراته المهمة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها أول أبريل بإستاد القاهرة.

ويؤكد مجلس إدارة الأهلي اعتزازه وتقديره الكامل للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن في كل المواقف، وما يتحملونه من مسئوليات لدعم المؤسسات الرياضية، خاصة عند تمثيلها للبلاد في المحافل القارية.

الهلال يطالب بتطبيق المادة 24 من لوائح الكاف

وفي رد فعل على الحضر الجماهيري الكثيف المتوقع من جماهير الأهلي، أكدت الصحافة السودانية أن نادي الهلال طالب رسميًا بتطبيق المادة 24 من لوائح الكاف.

وبحسب ما ذكرت صحيفة كفر ووتر السودانية، فإن الهلال طلب رسميًا تخصيص 5% من سعة ستاد القاهرة لجماهير الهلال بحسب ما تنص المادة.

كم تذكرة سيتم منحها لجمهور الهلال ؟

الصحيفة السودانية قالت نصًا: “وفقا للمادة 24 من لوائح كاف المنظمة للملاعب التي تستوعب مباريات كرة القدم فيجب يمنح الهلال نسبة خمسة في المائة من سعة استاد القاهرة الدولي أي أن الهلال له الحق في الحصول على 2500 تذكرة”

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وقالت الصحيفة إن كاف يسمح للأهلي بإدخال جمهوره في مباراة الهلال، بعدما أعطى الضوء الأخضر للمارد الأحمر بإحضار جمهوره في مباراة الهلال.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويلتقي الأهلي والهلال السوداني في مباراة حاسمة يوم 1 إبريل بـ ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء.