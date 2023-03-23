قرار جديد من الدفاع الأمريكية بشأن إرسال دبابات لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" الحالية التابعة للبنتاجون، بدلاً من إرسال دبابات جديدة كما هو مخطط في البداية.

وقد أعلن الجيش الأمريكي هذا الأسبوع، أنه من أجل تسريع الإمداد، فإنه سيوفر للجيش الأوكراني 30 دبابة قديمة معدلة من طراز "أبرامز"، ولن يقدم دبابات "M1A2" الموعودة سابقًا. حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف أوستن في جلسة استماع أمام الكونجرس، "نحن نأخذ الدبابات من مخزوننا ونقوم بتعديلها لجعلها قابلة للتصدير. لذلك نحن نقدم الدبابات الموجودة وليس المصنعة حديثا".

وأعلنت الحكومة الألمانية في وقت سابق أنها قررت نقل كتيبتين من دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

كما أعربت القيادة البولندية عن استعدادها لنقل ما يصل إلى 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا في إطار عصبة الأمم. حيث سلمت البلاد في وقت سابق حوالي 250 دبابة T-72 إلى أوكرانيا.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حكومته ستزود أوكرانيا بـ 31 دبابة "M1" أبرامز أمريكية الصنع.

وقد سبق لروسيا إرسال مذكرات إلى دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن مسألة إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي لافروف إلى أن أي مادة تحتوي على أسلحة أوكرانية ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وفي نهاية عام 2021، اشتد الوضع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وأعربت كييف والغرب عن قلقهما إزاء تعزيز روسيا لقواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وفي أوائل عام 2022 ، أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية بعد انقلاب 2014 في أوكرانيا أن كييف مستعدة للغزو، وطالبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف بالبلدين.

وبالفعل وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً رئاسياً بالاعتراف بالبلدين في 21 فبراير، وأعلن في 24 من الشهر الجاري أنه قرر القيام بعمل عسكري خاص ضد أوكرانيا.