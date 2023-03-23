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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب إقليم البنجاب في باكستان

زلزال
زلزال

أعلنت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم البنجاب شرقي باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، في بيان لها اليوم، أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومتراً بالقرب من مدينة سرقودها، وشعر به سكان إقليم البنجاب.

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وفي تركيا، ضرب زلزال مدينة كهرمان مرعش، وهي احدي المناطق التي تضررت بشكل كبير في زلزال 6 فبراير الماضي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، كان في مقاطعة كهرمان مرعش، تماماً مثل الزلازل السابقة.

وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة غازي عنتاب إنه “شعر بهزات قوية”.

زلزال باكستان دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية السعودية إقليم البنجاب الزلزال تركيا كهرمان مرعش غازي عنتاب

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