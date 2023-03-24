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أخبار السيارات|5 سيارات جديدة بـ 400 ألف جنيه.. اركبها أوتوماتيك سعر اسبرانزا A516 .. سر أرخص سيارة من بيجو 2023 أخبار التعليم|آخر موعد للتسجيل على المنصة الإلكترونية بزراعة عين شمس.. اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي نقاد: تدريس رواية “مهمة سرية” كفيل بتحسين مستوى اللغة العربية للطلاب أخبار الفن: مخرج شهير يستغيث لسرعة إنقاذ شيرين الطحان.. ناهد السباعي ورد ناري على تصريحات محمد رمضان إزعاج ورش الخردة كابوس يلاحق سكان صبحي حسين بمدينة بدر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|5 سيارات جديدة بـ 400 ألف جنيه.. اركبها أوتوماتيك سعر اسبرانزا A516 .. سر أرخص سيارة من بيجو 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

السعر الجديد لأرخص سيارة من بيجو 2023 في مصر .. صور

ارتفعت اسعار السيارة بيجو 301 موديل 2023 من جديد داخل السوق المصري، وذلك بنسبة قدرها 60 الف جنيه، تشمل جميع الفئات المطروحة محليًا، من تلك النسخة التي تنتمي إلى عائلة السيدان.

 

5 سيارات جديدة بـ 400 الف جنيه .. اركب زيرو

يبحث الكثير عن سيارة جديدة تلبي احتياجات التنقل، وذلك في حدود الـ 400 الف جنيه، ويضم السوق المصري العديد من الطرازات ضمن هذه الباقة، مع اختلاف تنوع التصميم بين فئة السيدان أو الهاتشباك، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات والعلامة التجارية.

 

الأسعار الجديدة لـ شيفروليه أوبترا و كابتيفا في مصر .. صور

شهدت قائمة أسعار سيارات شركة شيفروليه، بعض التغييرات السعرية خلال شهر مارس، شملت النسخة اوبترا 2023 التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة بلغت 19.500 ألف جنيه.

 

سيارة جاجوار XJR-15 .. واحدة من أصل 27 نسخة في المزاد

تعتبر النسخة XJR-15 واحدة من اقوى واندر سيارات شركة جاجوار، والتي صدر منها عدد 27 نسخة للاستخدام اليومي من اصل 53 نموذج،  كما تعد هذه السيارة واحدة من ابرز نجوم سيارات التسعينات، حيث يرجع تاريخ انطلاقها للعام 1991.

 

اركبها أوتوماتيك.. سعر اسبرانزا A516 "مفيش منها كتير" |صور

تعتبر السيارة اسبرانزا A516 واحدة من أبرز وأشهر سيارات السيدان داخل الشارع المصري، وتتميز تلك النسخة بتصميمها الخارجي الكبير حجمًا، مما يعكس مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة، إلى جانب سعة التخزين الخلفية الواسعة.

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