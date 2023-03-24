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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا عن لاعبي منتخب مصر: الخبرات القليلة لا تقلقني

صدى البلد

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مباراة مالاوي صعبة، ولكنني متفائل بتحقيق الفوز فيها بسبب التزام اللاعبين وأدائهم في التدريبات، مشيرا إلى أن مالاوي ليس خصما صعاب ولكنه ليس منافسا سهلا أيضا.

وقال فيتوريا، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن مباراة مالاوي هي أول إحتكاك رسمي لـ منتخب مصر تحت قيادته وأن الفوز بالثلاث النقاط يأتي قبل الأداء الجيد في مثل هذه المباريات.

وتابع فيتوريا، خبرات هشام صلاح ومحمد هاني القليلة لا تقلقني على الإطلاق كما أن محمد هاني لديه خبرات افريقية من خلال مشاركاته الأفريقية المستمرة مع الأهلي

وأوضح فيتوريا أنه قام بضم محمد هاني بعد تألقه في مباريات الأهلي الأخيرة بقوة بشهادة كل المتابعين ونفس الأمر ينطبق على هسام صلاح، مشيرا إلى أن أكرم توفيق، عمر جابر، عمر كمال، وكريم فؤاد كلهم إما مصابين أو غير جاهزين فنيا وبدنيا.

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