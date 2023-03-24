نشرة المرأة والصحة..وصايا هانى الناظر لصيام رمضان بأمان..تناول هذا المشروب في السحور يمنع العطش

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يشعر كثير من الصائمين ب العطش الشديد خلال نهار رمضان خاصة في الأيام التي تزداد فيها درجات الحرارة والرطوبة

تعد الحموضة من أقوى الطرق الطبيعية التي يعاني منها الصائمون بعد تناول وجبة الإفطار.

نعرض لكم 3 طرق طبيعية لعلاج الحموضة من خلال ماذكره موقع "فارمسي

قال الدكتور هانى الناظر ، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس القومى للبحوث الأسبق، أن هناك بعض الأخطاء التى يقع فيها الجميع خلال شهر رمضان ولكن على بعض المرضي الامتناع عنها نهائيا