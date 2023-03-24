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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحدد فئات وأعداد المشجعين في لقاء الهلال "تفاصيل"

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ان مسئولو النادي الأهلي حدد فئات  تذاكر مباراة الفريق الأول أمام الهلال السوداني، المُقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يحدد فئات وأعداد المشجعين في لقاء الهلال، 36 ألف مشجع للدرجة الثالثة شمال ويمين ،10400 مشجع للدرجة الثانية، 1000 مشجع للمقصورة الأمامية، 126 مشجع للمقصورة الرئيسية.

يذكر ان الجهات الأمنية وافقت على حضور 50 ألف مشجع لـ مباراة الأهلي والهلال السوداني، في الجولة السادسة والأخيرة من جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

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