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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عز تسخر من الشامتين فيها قبل عرض مقلب رامز جلال

صدى البلد

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة قبل عرض حلقتها اليوم في برنامج “رامز نيفر أند”.

وكتبت عبر فيسبوك: "يامدام انا وعدتك انك هتشوفيني في رمضان ووفيت بوعدي،،ارجوكي بعد ما تخلصي شماتة ،،زي مانا فرحتك،،تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات وماتحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد جنبك ،،مشاهدة ممتعة يا مدام".

تحل الإعلامية ياسمين عز، ضيفة على برنامج رامز نيفر إند، اليوم السبت 25 مارس، لتكون ضحية الفنان رامز جلال الثالثة. 

وأعلنت قناة mbc مصر الفضائية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حلول الفنانة ياسمين عز، ضحية في برنامج رامز نيفر إند. 

الفنان رامز جلال ياسمين عز mbc مصر برنامج “رامز نيفر إند” رامز نيفر اند

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