أخبار الفن| ياسمين عز تسخر من الشامتين.. خطأ فادح في سره الباتع

ياسمين عز تسخر من الشامتين.. نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها خطأ فادح في سره الباتع، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة قبل عرض حلقتها اليوم في برنامج “رامز نيفر أند”.

لم تكن شائعة ارتباط رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي أو مرض أحمد السقا، الأخيرة، إذ اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، وظلت تلاحق الفنانين لفترة منها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.

علق المنتج محمد العدل، على رأيه في مسلسل الكبير اوي ٧، بعد عرضه ضمن السباق الرمضاني.

تحل الإعلامية ياسمين عز، ضيفة على برنامج رامز نيفر إند، اليوم السبت 25 مارس، لتكون ضحية الفنان رامز جلال الثالثة.

طالبت الفنانة وفاء عامر، جمهورها بالدعاء للفنانة شيرين الطحان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت على منع الزيارة عنها ودخولها الرعاية المركزة: “قلبي واجعني عليها آوي”.

تعرض المخرج خالد يوسف، لانتقادات واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مسلسل سره الباتع، المعروض حاليا ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

تصدر مسلسل “الأجهر” لـ الفنان عمرو سعد، مؤشرات البحث (تريند) على محرك “جوجل”، بعد عرض ثاني حلقات المسلسل، وتصاعد الأحداث.