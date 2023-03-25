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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ياسمين عز تسخر من الشامتين.. خطأ فادح في سره الباتع

أخبار الفن
أخبار الفن

ياسمين عز تسخر من الشامتين.. نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها خطأ فادح في سره الباتع، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

ياسمين عز تسخر من الشامتين فيها قبل عرض مقلب رامز جلال

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة قبل عرض حلقتها اليوم في برنامج “رامز نيفر أند”.

 

شائعات الوسط الفني | رانيا يوسف تنفي علاقتها بـ الفيشاوي .. شائعة مرض أحمد السقا تحدث جدلا

لم تكن شائعة ارتباط رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي أو مرض أحمد السقا، الأخيرة، إذ اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، وظلت تلاحق الفنانين لفترة منها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.

 

مربوحة عجباني .. محمد العدل يشيد بأبطال مسلسل الكبير بعد الانتقادات

علق المنتج محمد العدل، على رأيه في مسلسل الكبير اوي ٧، بعد عرضه ضمن السباق الرمضاني.

 

ياسمين عز الضحية الثالثة لـ برنامج رامز نيفر إند

تحل الإعلامية ياسمين عز، ضيفة على برنامج رامز نيفر إند، اليوم السبت 25 مارس، لتكون ضحية الفنان رامز جلال الثالثة.

 

قلبي واجعني عليها.. وفاء عامر تطلب الدعاء لـ شيرين الطحان بعد تدهور صحتها

طالبت الفنانة وفاء عامر، جمهورها بالدعاء للفنانة شيرين الطحان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت على منع الزيارة عنها ودخولها الرعاية المركزة: “قلبي واجعني عليها آوي”.  

 

ملبس المماليك أديداس.. انتقادات لـ خالد يوسف بسبب مسلسل سره الباتع

تعرض المخرج خالد يوسف، لانتقادات واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مسلسل سره الباتع، المعروض حاليا ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

 

فشل قتل عمرو سعد.. مسلسل الأجهر يحدث جدلا على السوشيال ميديا

تصدر مسلسل “الأجهر” لـ الفنان عمرو سعد، مؤشرات البحث (تريند) على محرك “جوجل”، بعد عرض ثاني حلقات المسلسل، وتصاعد الأحداث.

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