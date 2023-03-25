مواعيد جدول امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية انطلاق امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي الاثنين المقبل ولمدة 4 أيام حتى الخميس، حيث جرى اعتماد الجدول وإبلاغ المدارس به لبدء الامتحانات طبقا للقرار الوزاري 167 لسنة 2022.



وقالت المحافظة القليوبية أنه تقرر انطلاق امتحانات المهام الأدائية بمدارس المحافظة والإدارات التعليمية اعتبارا من الاثنين إلى الخميس المقبل وفق الجدول التالي: الاثنين 27 مارس اللغة العربية والخط والتربية والدينية، لمدة 90 دقيقة لكل مادة ، والثلاثاء 28 مارس الرياضيات والمهارات المهنية، لمدة 90 دقيقة لكل مادة ، والأربعاء 29 مارس الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدة 90 دقيقة لكل مادة ، والخميس 30 مارس العلوم واللغة الإنجليزية، لمدة 90 دقيقة لكل مادة.