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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الكوماندا | أسطى الترزجية في وسط البلد يرصد حكايته في باب رزق

باب رزق
باب رزق

خصص برنامج "باب رزق"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي "، حلقة اليوم عن "حكايات ترزية وسط البلد في القاهرة".

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اليوم.. "باب رزق" يستضيف أقدم مصمم طربوش بالجمالية

وتناول مقدم البرنامج يسري الفخراني، خلال الحلقة الحديدي.. قصة مائة عام من فنون الخياطة، موضحا أنه في شارع طلعت حرب وفي عمارة عمرها يقرب من 100 عام، هناك لافته الحديدي الخياط للبدل الرجالي، واللافتة تشير إلى أن عمر المكان من زمن آخر.

وأوضح أن الورشة عمرها 85 عاما وأسسها الأسطى الكبير محمد الحديدي، وكان أحد أهم خياطي وسط البلد، والذي كان يطلق عليه الكوماندا.

وخلال الحلقة التقى يسرى الفخراني، الحاج مصطفى، الذى أكد: "المحل تم أخذه وتخصيصه كورشة سنة 49، وكان الدور كله عبارة عن ورش خياطين كل شقة خياط"، مضيفا: "والدى مارس المهنة من عمر 7 سنوات، مشيرا إلى أن صبى اليوم هو صاحب محل بكرة ولا ينفع أن أى حد معاه فلوس يفتح ورشة خياطة، لأنها مهنة تحتاج إلى مهارة يدوية".

وأشار: "أغلب المشاهير كانوا زبائن للشارع فهنا خياط الرئيس السادات وعبد الحليم حافظ واغلب الفنانين والمشاهير كانوا زبائن الشارع".


وتابع: "كان في حوالى 25 خياطا من الكبار مميزين فى وسط البلد وأغلبهم كانوا مصريين، أما الجريج كانوا من قبلهم، ووالدى عمل مع محمد بيه عبد الله، وهو الخياط الذى أخذ البهوية من الملك، وكان لديه الكثير من العلاقات مع البشوات".

باب رزق السادات المشاهير عبد الحليم حافظ ترزية وسط البلد برنامج باب رزق القاهرة اليوم

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