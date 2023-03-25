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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الروسي يعلن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا أول يوليو

صدى البلد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتفاق مع بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها.

وقال بوتين - في مقابلة مع الصحفي، بافيل زاروبين، على قناة "روسيا-24" التلفزيونية، اليوم السبت - "لقد تم نشر 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية، وسيجري الانتهاء من بناء منشأة لتخزين هذه الأسلحة في أول يوليو المقبل في بيلاروسيا"، مؤكدا أن نشر هذه الأسلحة سيتم دون انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة "ستارت".

وأضاف بوتين:"أن سبب هذه الخطوة هو إعلان بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا بالذخيرة باليورانيوم المنضب"، لافتا إلى أن بيلاروس طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة. 

وأوضح أن ذخائر اليورانيوم المنضب، التي سيرسلها الغرب إلى كييف، لا تعتبر من أسلحة الدمار الشامل ولكنها تخلق بطريقة ما غبارا مشعا وتصنف على أنها أسلحة خطيرة.

وتابع بوتين "أن موسكو لديها ما ترد به على ذخائر اليورانيوم المنضب، ولديها الكثير من هذه الأسلحة لكنها لم تستخدمها حتى الآن".

وأضاف "في حال استخدم الجانب الأوكراني ذخيرة اليورانيوم المنضب، فإن هذا، من بين عواقب أخرى؛ سيؤدي حتما إلى تلوث مناطق المحاصيل ويمثل خطرا على البشر والمقاتلين والبيئة والناس الذين يعيشون في هذه المنطقة".

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