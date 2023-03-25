عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية تشارك بساعة الأرض بإطفاء الأنوار بالمصالح الحكومية .. صور

ساعة الأرض
ساعة الأرض

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،  مشاركة محافظة القليوبية فى الحدث البيئي العالمي السنوي "ساعة الأرض"، الذي يشارك فيه أيضاً عدد كبير من الدول حول العالم، حيث يتم إطفاء الأنوار والإضاءة بالمصالح الحكومية لمدة ساعة اليوم بداية من الساعة ٨.٣٠ مساءً حتى ٩.٣٠ مساءً وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.

بعد تعطيل الدراسة فى المدارس..استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية..صور


أضاف "المحافظ" أن المبادرة تستهدف نشر التوعية  في مجال ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، هذا إلى جانب تقليل الانبعاثات لحماية البيئة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة للحد من الآثار السلبية للاستخدامات الخاطئة للكهرباء على المناخ . 

وتجدر الإشارة إلى أن ساعة الأرض هي حدثٌ عالمي سَنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة، وقد بدأت مصر مشاركتها في ساعة الأرض عام 2009 لتنضم إلى مصاف 88 دولة و4000 مدينة و929 معلم من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها في ساعة الأرض، وذلك تضامناً مع كوكب الأرض لحمايته من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتعد مصر من أوائل الدول العربية التي شاركت في المبادرة، وقد وصل عدد المشاركين حول العالم إلى أكثر من 3،5 مليار شخص . 

وقد انطلقت المبادرة العالمية «ساعة الأرض» من سيدني باستراليا عام 2007، ونمت سريعا لتصبح أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، ومصدر لإلهام الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات في أكثر من 188 بلداً وإقليماً لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعد المشاركة في ساعة الأرض إحدى آليات دمج الأفراد في التصدى لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ.

وتعد ساعة الأرض أقدم وسيلة للتوعية وأقدم مناسبة بيئية عالمية، ويرجع السبب في اختيار تاريخ الحدث ليوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي .

IMG-20230325-WA0071
IMG-20230325-WA0071
IMG-20230325-WA0055
IMG-20230325-WA0055
IMG-20230325-WA0057
IMG-20230325-WA0057
القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية تغير المناخ وزارة البيئة ظاهرة الاحتباس الحراري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض سوداني يسبب الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

الدكتور عمرو حسن مستشارا لوزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

ترشيحاتنا

بيتريّقوا على وطنيته | لفظ خارج من شريف منير بسبب هؤلاء.. فيديو

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة |تفاصيل

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة داخل الأراضي الفلسطينية

5 مباريات نارية تنتظر الأهلي خلال شهر رمضان

بولندا: ألمانيا ليست سخية كما ينبغي في إرسال الدعم إلى أوكرانيا

الشحاتة المليونيرة جمعت 6 ملايين وعليها 35 قضية|مقترحات عاجلة لوقف ظاهرة التسول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحوّلها إلى ذهب .. بكتيريا تأكل المواد السامة وتحتاج النحاس لبقائها حيّة

ياسمين صبري وأحمد عز معا.. إعلان يثير جدل رواد السوشيال ميديا

حسن الخاتمة| وفاة إمام شاب أثناء الصلاة في الشرقية.. لن تصدق آخر آية نطقها

بتلف محشي عادي.. إطلالات مربوحة المميزة بعد الهجوم العنيف عليها.. شاهد

فيديو

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ