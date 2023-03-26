لاعب الزمالك السابق: غياب 12 لاعبا عن مباراة البنك الأهلي بكأس الرابطة

أعلن طارق السيد لاعب الزمالك السابق عن سبب غياب عدد من لاعبي الزمالك في مباراة الغد أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة.

وكتب طارق السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: غيابات الزمالك عن مباراة البنك الأهلى فى كأس الرابطة غدا:

أحمد فتوح .. منتخب مصر

أحمد سيد زيزو .. منتخب مصر

محمد صبحي .. منتخب مصر

سيف الدين الجزيري .. منتخب تونس

محمد طارق .. المنتخب الأولمبي

حسام عبد المجيد .. المنتخب الأولمبي

حاتم سكر .. المنتخب الأولمبي

حمزة المثلوثي .. .. تأهيل

محمد عبد الغني .. تأهيل

محمد عبد الشافي.. تأهيل

نبيل دونجا .. تأهيل

شيكابالا .. عدم جاهزية



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة، المقرر لها اليوم الأحد باستاد المقاولون العرب.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - محمود شبانة - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيف جعفر - محمد حسام "بيسو" -سيد عبد الله "نيمار" - عبد الله محمد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه.