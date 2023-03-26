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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 211 حالة في قافلة جامعة بنها بقرية مرصفا.. صور

قافلة طبية
قافلة طبية

واصلت جامعة بنها تنظيم القوافل الطبية بقرى محافظة القليوبية ، حيث نظمت قافلة طبية بقرية مرصفا دائرة مركز بنها ، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

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وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة ، والأطفال ، والرمد ، والعظام ، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 211 حالة تنوعت ما بين 56 حالة باطنة ، و75 حالة أطفال ، و30 حالة رمد ، و50 حالة عظام ، وصرف العلاج مجانا ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

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جامعة بنها حياة كريمة محافظة القليوبية القليوبية مبادرة حياة كريمة مستشفيات بنها الجامعية

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