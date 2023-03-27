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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 مشروبات تقاوم تعب الصيام يمكنك تناولها بين الإفطار والسحور

صدى البلد

مشروبات عديدة يمكن تناولها بين الإفطار والسحور في رمضان، فهي تقاوم التعب والشعور بالإجهاد لغناها بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على ترطيب الجسم ومنحه الطاقة بعد فترة من الصيام إليك أبرز تلك المشروبات يمكنك إعدادها في مطبخك  ولا تستغرق سوى بعض دقائق.

1. عصير البطيخ والريحان


 يقشر البطيخ ويتم التخلص من البذور أضيفي أوراق الريحان وأوراق النعناع وعصير الليمون إلى البطيخ واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا. يُزين بأوراق النعناع قبل التقديم.


تعمل مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في البطيخ على تقوية جهاز المناعة لدينا.

2.  الجزر والشمندر


مزيج الجزر والشمندر كلاهما يعمل على رفع المناعة والحفاظ على صحة الجسم ويمنع جسمك الطاقة ويمكنك تناوله بين الإفطار والسحور.

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3. شراب العسل و عنب الثعلب


 يمكنك سحق عنب الثعلب الأخضر بعد ذلك ، اخلطي ثلاث ملاعق صغيرة من العسل مع ثلاث ملاعق صغيرة من عصير عنب الثعلب.  

 

إذا كنت لا تحبين العسل ، يمكنك خلط عصير ثلاث إلى أربع حبات من عنب الثعلب بالماء وشربه يوميًا.


يمكن أن تمنحك المشروبات السابقة الطاقة وتعمل على ترطيب الجسم كما تعمل في الوقت نفسه على التخلص من تعب الصيام فهي غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية المهمة للصحة العامة ويمكن أن تساعد في توفير الطاقة والترطيب اللازمين للبقاء بصحة جيدة ونشاط خلال أشهر الصيف.

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