مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم في رمضان بسيناء

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تقرر تطبيق مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والبازارات والكافيهات والمقاهي خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام بمدن المحافظة ، يوميا من الساعه الثانية صباحا مع إستمرار خدمة خدمة توصيل الطلبات للمنازل ان وجدت علي مدار ٢٤ ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات .

الخدمات العاجلة:

واكد على التزام محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساء وذلك عدا الورش الموجودة علي الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

واكد ، على أن محال البقاله والسوبر ماركت والمخابز والأفران لاتخضع للمواعيد المشار اليها، وذلك مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال كمحال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات

وقد تم بدء العمل بتلك المواعيد من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٢ وتستمر حتي نهاية أجازة عيد الفطر المبارك

وعلي جميع المواطنين العمل بما جاء في القرار حتي لا يتعرض أحد للمساءلة القانونيةالتي تصل إلى الغلق أو إلغاء التراخيص.