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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق مصنع فوم في الخانكة وندب المعمل الجنائي لحصر الخسائر

جانب من الحريق
جانب من الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمصنع فوم بمنطقة أرض جمعية النصر بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، حيث تم السيطرة على الحريق ، وكذلك حريق بمصنعين صغيرين بجوار المصنع المحترق كانت قد وصلت النيران لهما، وجارى أعمال التبريد على الحريق بالكامل.

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع فوم بالخانكة

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تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وبيان أسبابه وملابساته، وتقدير الخسائر، واستجواب صاحب المصنع، وتكليف الجهات المعنية بفحص أوراق المصنع وتراخيصه، ومدى توافر شروط الأمن والسلامة المهنية.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية ابو النصر بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة وامتداد النيران الى مصنعين مجاورين.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين داخل مصنع للفوم بمنطقة ابوزعبل بالخانكة على مساحة 1500متر ملك أحمد ح وامتدت النيران الى مصنعين مجاورين.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ب6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتدادها إلي المناطق المجاورة وتولت النيابة التحقيق.

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