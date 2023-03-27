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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يقترب من 31 جنيها.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين

صدى البلد

تراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات الأسبوع، فيما استقر سعر الدولار.

ويرصد موقع "صدى البلد"، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين  27 مارس 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

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أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى البنك الأهلي اليوم الاثنين نحو 32.94 جنيه للشراء و33.43 جنيه للبيع مقابل 33.71جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بتراجع 28 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الاثنين 37.48 جنيه للشراء و37.92 جنيه للبيع مقارنة 38.07جنيه للبيع في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بانخفاض 16 قرشا.

وانخفض سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه فى البنك الأهلي اليوم 33.36 جنيه للشراء و33.69 جنيه للبيع مقارنة 33.81 جنيه  بتراجع 12 قرشا.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك مصر اليوم الاثنين نحو  32.94جنيه للشراء و33.43جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه فى بنك مصر اليوم الاثنين نحو 37.48جنيه للشراء و37.92جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه فى بنك مصر اليوم الاثنين نحو 33.36جنيه للشراء و33.69جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

وسجل سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي 30.83جنيه للشراء و30.93 جنيه بتراجع قرشين.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الاثنين عند 32.17 جنيه للشراء و33.29 جنيه للبيع مقارنة 33.65 جنيه للبيع بتراجع 36 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه فى البنك المركزي اليوم الاثنين 37.71جنيه للشراء و 37.84جنيه للبيع  مقارنة 38.04جنيه سعر اغلاق الخميس الماضي بانخفاض 20 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه فى البنك المركزي اليوم 33.50 جنيه للشراء و33.62 جنيه للبيع بتراجع 17 قرشا.
 

الدولار الأمريكى سعر الدولار أسعار العملات دولار الدولار سعر الدولار

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