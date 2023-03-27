تضامن الغربية : توزيع 300 كرتونة مواد غذائية على المحتاجين بقرية الجابرية

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، 300 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرية الجابرية مركز المحلة الكبرى.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن التوزيع تم ضمن خطة "كتف فى كتف" " والتى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية بالتزامن مع حلول شهر رمضان 2023، وتعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى.

وأضاف، يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجهات الدولة.