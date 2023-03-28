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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لدينا الحق.. بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن الحرب مع الدول الغربية

روسيا وحلف الناتو
روسيا وحلف الناتو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأثنين، إن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لضمان الأمن القومي وسط الحرب الهجينة الشاملة في الغرب، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

وأضافت زاخاروفا في بيان لها اليوم، أنه ‏سيكون من السذاجة أن نتوقع أننا لن نتخذ أي إجراءات عسكرية وتقنية مضادة بعد أن شن الغرب حربا هجينة شاملة ضد روسيا وأعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" عن خطط لإلحاق هزيمة استراتيجية بنا. 

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لضمان أمنها وأمن حلفائها.‏

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وعلى الجانب الآخر، قالت صحيفة تايمز البريطانية، إن الرؤية والموقف للإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن تجاه روسيا والحرب في أوكرانيا أصبحت أكثر شدة.

وذكرت الصحيفة البريطانية نقلا عن مسؤول أمريكي، أن حرب روسيا في أوكرانيا كانت فشلا استراتيجيا لموسكو، ولكنها دولة نووية ولابد أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، فأنه على الرغم مما تم وصفه بـ التهديدات النووية من قبل روسيا، أصبحت استراتيجية الإدارة الأمريكية "أكثر شدة" تجاه روسيا.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى انتصار أوكرانيا واستعادتها لكافة أراضيها التي فقدتها، على الرغم من أن روسيا لا تعتزم إعادة تلك الأراضي في القريب العاجل.

روسيا وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي الناتو أوكرانيا

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