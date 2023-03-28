أبرزها القيء والجماع.. أزهري يكشف عن مبطلات الصيام ومفسداته

كشف الشيخ عبدالله جاب الله، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن مبطلات الصيام ومفسداته.



وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لصدى البلد، أن مبطلات الصيام كثيرة، ومنها دخول الجوف شئ يفسد الصوم، فلو دخل جوف الإنسان شئ فبذلك يفسد صومه.

كذلك من مبطلات الصوم ، القئء المتعمد، فهو يبطل الصوم، وكذلك من مبطلات الصوم، الجماع بين الرجل والزوجة في نهار رمضان.

كما كشف عضو مركز الأزهر، عن مبطلات الصوم، منوها أن منها، طلب خروج المني ، وهو الاستمناء باليد، فبذلك يفسد صومه، إلا إذا كان في حالة الاحتلام أثناء النوم، فهو لا يفسد الصوم.

وأشار إلى أن من مفسدات الصوم، نزول دم الحيض على المرأة، فهو يفسد الصوم، ونزول دم النفاس، وأيضا الولادة ، فكل هذه الأمور لو حدثت يفسد بها الصوم.

