شاومي تستعد لإطلاق نسخة «هاري بوتر» من Redmi Note 12 Turbo

تستعد شركة شاومي الصينية لإصدار نسخة Harry Potter "هاري بوتر" من هاتفها Redmi Note 12 Turbo وإطلاقها في السوق العالمية خلال الأيام المقبلة، حيث تستهدف النسخة الشباب والفئات العمرية الأصغر من محبي السلسلة الشهيرة هاري بوتر.

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركات التكنولوجيا أصبحت تتعاون بشكل متزايد في الفترة الأخيرة مع استوديوهات هوليوود لإطلاق إصدارات خاصة من منتجاتها المرتبطة بالأفلام الشعبية، حيث تتيح عمليات التعاون هذه فرصة للمشجعين لامتلاك قطعة تذكارية تتعلق بأفلامهم المفضلة مع توفير فرصة لشركات التكنولوجيا لتسويق منتجاتها لجمهور أوسع.

ومؤخرا، دخلت شركة سامسونج في شراكة مع Marvel Studios لإطلاق نسخ مخصصة وإصدارات من هواتفها الذكية تحمل طابع Avengers ، بينما تعاونت شركة آبل مع ديزني لإنشاء إصدارات مستوحاة من Star Wars من سماعات AirPods .

نسخة "هاري بوتر" الجديدة

وستقدم نسخة "هاري بوتر" الجديدة من هاتف Redmi Note 12 Turbo شاشة من نوع OLED ، مع ميزة +HDR10 ، مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وسوف يقترن بميزات مثل تثبيت الصورة البصرية (OIS ).

كما ستعمل نسخة "هاري بوتر" الجديدة من هاتف Redmi Note 12 Turbo بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 تصل لـ 16 جيجابايت رام ، مع سعة تخزين داخلية بسعة تصل لـ 1 تيرابايت، من نوع UFS 3.1.

وستحتوي النسخة على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، كما تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14 .