ياسر راشد مديرا فنيا لنادي الإعلاميين

قرر مجلس إدارة نادي الإعلاميين، برئاسة المحاسب طارق شرباصي، ونائبه وافر مصطفى، وأعضاء مجلس الإدارة، تعيين ياسر راشد مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني- مجموعة الصعيد.

ووضع طارق شرباصي، الثقة الكاملة في ياسر راشد، كـ ابن من أبناء النادي، والذي حقق نتائج قوية مع الفريق الأول في عدد من المواسم السابقة التي تولى فيها المسئولية الفنية، ونجح في وضع الفريق في مراكز متقدمة.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني الجديد، اجتماعا مع مجلس إدارة النادي؛ لاعتماد الجهاز المعاون له خلال المباريات القادمة، والتي ستنطلق بعد عيد الفطر المبارك، وكذلك وضع برنامج التدريب خلال شهر رمضان.

ومن جهته، قدم “راشد” الشكر إلى مجلس إدارة النادي، على ثقتهم الكبيرة فيه، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده؛ لعودة الانتصارات للفريق، ومن ثم البقاء في المسابقة، رغم أن المهمة الجديدة، تعتبر انتحارية، لكن لأن نادي الإعلاميين بيته الأول؛ سيكون على قدر الثقة ولمسئوليه.