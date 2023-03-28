ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على التين المجفف.. القيمة الغذائية وأهم الفوائد

يعتبر التين المجفف من الفواكه المجففة التي تلقى إقبالًا كبيرًا على تناولها في شهر رمضان المبارك، نظرًا لمذاقه اللذيذ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوايد الصحية عند الافطار عليه وفقا لموقع هيلثي.



القيمة الغذائية للتين المجفف:



التين المجفف يمد الجسم بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، أبرزها:-

- فيتامين سي.

- فيتامين B1.

- فيتامين B2.

- فيتامين B6.

- الماغنسيوم.

- الكالسيوم.

- النحاس.

- المنجنيز.

- فيتامين ك.

- الفسفور.

- البوتاسيوم

فوائد التين المجفف:



يقدم التين المجفف للجسم الفوائد التالية:

1- يلعب التين المجفف دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لأن البوتاسيوم يساعد على ضبط ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية.

2- يحد التين المجفف من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، نظرًا لقدرته الكبيرة على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

3- يمثل التين المجفف أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على الألياف الغذائية، التي تساهم بدورها في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.

4- يقلل التين المجفف من خطر الإصابة بالسرطان، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تكافح الشوارد الحرة في الجسم.

5- يساعد التين المجفف على تقوية العظام وحمايتها من الكسور وتقليل خطر إصابتها بالهشاشة، خاصةً عند تناوله مع زيت الزيتون.

6- يساهم التين المجفف في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على المكافحة على البكتيريا والفيروسات.

7- يمكن الاعتماد على التين المجفف لعلاج الأنيميا والوقاية منها، لأنه يساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

8- يحسن التين المجفف من الوظائف الإدراكية للمخ.