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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| مفاجأة بشأن موقف الأهلي من ضم نجم صن داونز.. محكمة الكاس تنصف الزمالك في قضية «ساسي».. محمد صلاح يطالب اتحاد الكرة بزيادة العقود والمكافآت

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، خدمة النشرة الرياضة؛ لمتابعة الأحداث الرياضية التي حدثت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28-3-2023.

 

مفاجأة حول موقف الأهلي من ضم مهاجم صن داونز


كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف نادي الأهلي من التعاقد مع المهاجم الناميبي بيتر شالوليلي، لاعب فريق صن داونز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": " السويسري مارسيل كولر لم يطلب التعاقد مع المهاجم الناميبى بيتر شالوليلى، لاعب فريق صن داونز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

 


المحكمة الدولية تنصف الزمالك في قضية فرجاني ساسي


أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما لصالح الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق ولاعب الدحيل القطري الحالي.

 

وألغت المحكمة الرياضي الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد ٦٥٠،٠٠٠ يورو بخلاف الفوائد


 


مدرب مشروع والإعلان نهاية الأسبوع.. الغندور يكشف تفاصيل المدير الفني الجديد للزمالك


كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن كواليس ملف اختيار مدير فني جديد للزمالك خلفا لـ فيريرا.

 

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن تم اختيار ٤ مدربين اجانب ثم تم الاستقرار علي اثنين لاختيار أحدهما.

 


تحديد مصير.. قرار صادم من كولر بشأن لاعبي الاهلي بمواجهة الهلال السوداني


كشف الإعلامي سيف زاهر عن قرار مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشأن لاعبي الفريق قبل مواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا

 


الأهلي يقترب من زيادة عدد المشجعين في مباراة الهلال


أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي دخل في مرحلة جديدة من التفاوض على زيادة عدد جماهير القلعة الحمراء في مباراة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 


خالد الدرندلي يكشف عن مطالب محمد صلاح لاتحاد الكرة


قال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري إن محمد صلاح لم يتحدث مع الاتحاد عن المكافآت ومستحقات اللاعبين لكنه تحدث فقط عن تطوير عقود اللاعبين في الكرة المصرية بشكل عام

 

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