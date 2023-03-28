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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجيم رمضان.. 5 مشروبات حارقة للدهون لخسارة كيلو من وزنك يوميًّا

رجيم رمضان
رجيم رمضان

رجيم رمضان كل يوم كيلو ب5 مشروبات حارقة للدهون يمكنك تناولها بين الإفطار والسحور  بدءًا من محبي القهوة السوداء وحتى المشروبات الباردة التي تعتمد على الحليب. إليك بعض الوصفات يمكنك البدء في تناولها من الآن 
وفقا لموقع timesofindia

رجيم رمضان كل يوم كيلو بالقهوة المخمرة:

التخمير البارد هو طريقة لتخمير القهوة حيث تُنقع حبوب البن المطحونة في ماء بدرجة حرارة الغرفة لأكثر من 20 ساعة. Cold Brew هو تركيز القهوة الذي تحصل عليه بعد اكتمال التخمير. 

تستغرق طريقة التخمير هذه أكبر قدر من الوقت - حوالي 20 ساعة زيادة أو نقصان. لكنها أيضًا واحدة من أسهل طرق تحضير القهوة في المنزل ، وهي سهلة جدًا ولا تتطلب أي معدات. كل ما تحتاجينه هو نقع القهوة المطحونة الخشنة في الماء طوال الليل بنسبة 1:12 حيث يتم طحن 1 كجم من القهوة خشنة جدًا إلى 12 لترًا من الماء. 

يمكنك الاحتفاظ بهذا لمدة 7-8 أيام في الثلاجة. يمكنك أيضًا إضافة بعض النكهات والمحليات الحمضية إليه

رجيم رمضان كل يوم كيلو 


رجيم رمضان كل يوم كيلو بقهوة القرفة

قد يتحول فنجان القهوة السوداء أو جرعة إسبريسو مباشرة إلى جرعة حرق الدهون مع إضافة رشة من القرفة إليها. من خلال تعزيز معدل الأيض ، يمكن أن يساعد مزيج الكافيين ومضادات الأكسدة في القرفة في تسريع عملية إنقاص الوزن.

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القهوة المثلجة

تعد هذه أيضًا أحد أسهل وأبسط أنواع القهوة التي يمكنك تجربتها في المنزل. يمكنك أخذ كوبًا مملوء بالثلج وبعض الماء. ضعي عليها جرعة مضاعفة من الإسبريسو حتى النهاية. يمكنك أيضًا إضافة القليل من حليب اللوز قليل الدسم والمحليات إليه.

قهوة الليمون

مزيج عصير الليمون القرفة و القهوة الطازجة سيساعد في تسريع عملية حرق الدهون. يساعد هذا المشروب أيضًا على زيادة معدل الأيض وطرد السموم من الجسم


رجيم رمضان كل يوم كيلو باللاتيه المثلج 

 اللاتيه المثلج هو مشروب إسبرسو مثالي للتهدئة في يوم صيف حار ، فهومزيج لذيذ من الحليب المثلج قليل الدسم والإسبريسو . 

ستحتاجين إلى 45 مل إسبريسو و 150 مل حليب قليل الدسم و 70 جرام ثلج. يُملء الزجاج بالثلج اسكبي الحليب البارد فوقه وضعي عليه شوت مزدوج من الاسبريسو. يقلب جيدًا واستمتع بمشروبك. إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون شرب قهوتك الحلوة ، يمكنك إضافة ستيفيا إليها. يمكنك أيضًا إضافة نكهات مثل الفانيليا أو الكراميل أو البندق لإضفاء لمسة لطيفة على اللاتيه المثلج.
 

رجيم رمضان رجيم رمضان كل يوم كيلو مشروبات حارقة للدهون محبي القهوة المشروبات الباردة

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