ما حكم المصاب بجلطة أفقدته الإدراك في نهار رمضان؟ لجنة الفتوى ترد

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول "ما حكم المصاب بجلطة أفقدته الإدراك معظم الوقت في نهار رمضان؟

وأجابت لجنة الفتوى، على السؤال، بأن الواجب في حقه الفدية، وهى إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره في رمضان؛ إذا أخبر الأطباء بأنه لا يرجى برؤه.

أما إذا كان الأمل في الشفاء والعودة إلى حالته الطبيعية كبيرًا؛ فننتظر إلى أن يتحقق ذلك، ويكون الواجب عليه هو قضاء أيام بعدد تلك الأيام التي أفطرها، قال تعالي: "فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر".

وتابعت: فهذا فيمن يرجي برؤه، ويكفي في الفدية عن اليوم الواحد إطعام مسكين سحورًا وفطورًا .

