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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|2000 : 3000 جنيه..أرخص موبايلات infinix بمواصفات خيالية.. بسعر رخيص ومواصفات خيالية.. موبايل Note جديد قادم من شاومي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر رخيص ومواصفات خيالية.. موبايل Note جديد قادم من شاومي

تستعد شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة لإطلاق هاتف Redmi Note 12 Turbo المرتقب بشدة في السوق الصينية قريبًا.  تعد الشركة بتقديم تجربة رائدة من هاتفها المتوسط ​​المدى القادم.  تم تحديد موعد الإطلاق اليوم (28 مارس 2023) ، لذا إليك كيفية مشاهدة حدث الإطلاق مباشرةً.

 

أحدث التسريبات عن أسرع معالج قادم من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 4

كشفت شركة كوالكوم  عن معالج Snapdragon 8 Gen 2 في نهاية عام 2022 ، والذي لم يكن شيئًا مثيرًا للإعجاب حتى وقتها. 

 

بكاميرا 50 ميجابكسل.. خصم 1900 جنيه على موبايل Nokia الرائد

إذا كنت ترغب شراء هاتف جديد من العلامة التجارية نوكيا Nokia وتخشى غلاء الأسعار، فإنه يوجد عرض رائع على هاتف نوكيا Nokia G60 5G، والذي يعد من أفضل هواتف نوكيا بأعلى المواصفات والإمكانيات.

 

مشكلات كبيرة تواجه هواتف iPhone القادمة

من المقرر أن تطلق شركة آبل الأمريكية الرائدة سلسلة Apple iPhone 15 في أواخر هذا العام، ومع ذلك ، يبدو أن الشركة تواجه على ما يبدو مشكلات في إنتاج الشاشات لطرازي iPhone 15 و 15 Plus ، و يرجع ذلك إلى ميزة Dynamic Island الجديدة.

 

نوكيا Nokia تتفوق على هواتف Oppo

زعمت تقارير أن شركة أوبو Oppo  الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، تخرج من العديد من الأسواق الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك إنجلترا وألمانيا وهولندا وفرنسا، ويعد ذلك تغيرا رئيسيا في الأحداث الفترة القادمة.

 

نفس تصميم iPhone 14.. تسريب مواصفات هاتف Nothing phone 2.. فيديو

ظهر هاتف  Nothing Phone 1  للمرة الأولى في يوليو من العام الماشي، وأكثر ما لفت إليه الأنظار وجعله مميزا عن باقي الهواتف المعروضة في سوق مكتظ بكل الأشكال والألوان والأنواع هو الإضاءة الهندسية الفريدة في اللوحة الخلفية التي لم تقدم من قبل في أي موبايل ، ولكن من ناحية الإمكانيات والبرمجيات ، فهو مشابه جدًا لأي هاتف تقليدي يعمل بنظام أندرويد Android الأخرى، وقد تلقى مجموعة واسعة من المراجعات متباينة، ولكن في معظمها إيجابي، يبشر بمستقبل للشركة الوليدة.

 

2000 : 3000 جنيه..أرخص موبايلات infinix بمواصفات خيالية

تعتبر شركة إنفينيكس Infinix من أفضل الشركات التي تراعي إطلاق الهواتف الرخيصة لأصحاب المرتبات المحدودة التي تنافس بها كبرى الشركات، ونجحت الشركة في ذلك حيث حققت هواتفها مبيعات هائلة بسبب رخص أسعار هواتفها لذلك سنوضح أفضل الهواتف الرخيصة التي تم إطلاقها في 2022 و 2023.

شاومي موبايل كوالكوم Nokia iPhone OPPO Nothing Phone 2 Infinix

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