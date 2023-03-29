عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

6 أبريل .. أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوى للعرائس

صدى البلد

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلاً غنائيًا لكوكب الشرق أم كلثوم، يوم 6 أبريل المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء ضمن حفلات ليالى رمضان وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

 

وفي تصريحات سابقة خاصة بموقع صدى البلد، قال الناقد طارق الشناوي: "إن أم كلثوم حالة استثنائية، ورغم أنها رحلت منذ قرابة 50 عاماً فلا تزال حاضرة بفنها". 

 

وأكد طارق الشناوي في تصريحاته أن أم كلثوم، يستمع إليها حوالي 400 مليون عربي، وتستحق مكانتها الكبيرة سواء على المستوى الفني أو الشخصي، فهي  إنسانة ولها موقف وطني، وكانت دائما معتزة بجذورها موضحا: "كانت فلاحة وفقيرة وده كان وسام على صدرها".

 

واختيرت الفنانة الراحلة أم كلثوم، الشهر الماضي، كواحدة من  ضمن قائمة أعظم 200 مطرب على مستوى العالم من قبل مجلة Rolling Stone  الأمريكية مسيطرة على عناوين الصحف والمواقع الأجنبية. 

 

وأبرز موقع مجلة فوج، خبر اختيار أم كلثوم في المرتبة رقم 61، من بين 200 آخرين يحملون صبغة العالمية، باعتبارها الوحيدة والفريدة من نوعها في العالم. 

 

ووضعت مجلة رولينج ستون قائمتها بناء على عملية تصويت شارك فيها صحفيوها ونقاد متخصصون، شملت العديد من الأسماء الخاصة بموسيقى البوب على مدار 100 عام وتأثيرها على مستوى العالم. 

مسرح ساقية الصاوي مسرح ساقية الصاوى للعرائس ام كلثوم أخبا أم كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي المصيرية بدوري أبطال إفريقيا

وسط تهديدات بوتين.. روسيا تبدأ مناورات بالوحش النووي يارس

مش فردة وفردة.. حكاية "المركوب".. هدية السودان للكينج محمد منير

أغرب حادث تصادم .. كيا سول تطير في الهواء بولاية كاليفورنيا

تراجع سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 29-3-2023

هل تأخير غُسل الجنابة في نهار رمضان ينقص من ثواب الصيام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

بسبب بيرسينج البطن.. ابنة عمرو دياب تتعرض لانتقادات لاذعة |شاهد

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ