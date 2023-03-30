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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إتهانت..على الحجار يكشف تفاصيل صادمة عن مشاركته فى برنامج "رامز نيڤر إند"

على الحجار ورامز
على الحجار ورامز جلال

كشف الفنان على الحجار كواليس مشاركته فى برنامج «رامز نيڤر إند».

وقال على الحجار، في تصريحات لبرنامج «اللعب مع الكبار»، الذي تقدمه هبة حسب، على راديو إنرجي 92.1: «أنا إتورطت ورطة كبيرة جدًا، بالموقف اللي حصل معايا من رامز جلال وقيامه بالمقلب».

وأضاف على الحجار: «ابنتي من محبي رامز جلال ومتابعته وبيكون معانا على الفطار كل يوم، بنتي مستنية تشوفني جدًا، للأسف هي مش حاسة إن في إهانة حصلت ليا بالموقف ده.

وأكمل: «الغريب أن رامز في مقدمته التي يبدأ بها الحلقة تحدث عن تاريخي ولكن للأسف كنت ضحية له في برنامجه».

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فراج وبسنت 

وتصدر الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، تريند مؤشر البحث عبر موقع “جوجل” بعد ظهورهما ضمن ضحايا الفنان رامز جلال في حلقة برنامج "رامز نيفر إند".

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صور محمد فراج وبسنت شوقى خلال المقلب، فهو لم يتخلَ عنها وظل ممسكا بيديها طوال المقلب. 

ودخل الفنان محمد فراج، في نوبة من الهلع، خلال تواجده في مقلب رامز جلال، في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

ونشر الفنان رامز جلال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” عبر خاصية الستورى، بعد لدغة الثعبان له فى حلقة أمس، الثلاثاء، مع محمد فراج وبسنت شوقى. 

ووجه أحد متابعى رامز جلال رساله له بعد أن لدغه الثعبان قائلا: “أول حاجة ألف سلامة عليك يا رامز.. تانى حاجى إبداع والله إبداع”. 

ورد رامز جلال قائلا: “الحمد لله على كل حال.. فداكو مانحرمش منك

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